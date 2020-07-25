Делягин рассказал, как "богатенькие Буратино" пытаются помешать введению повышенного НДФЛ

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Экономика

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Перенос дат принятия поправок о переходе на прогрессивную шкалу подоходного налога связан с деятельностью богатых людей, которые не одобряют новый законопроект. Об этом сообщил политолог и экономист Михаил Делягин.

Введение прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) перенесли с июля на ноябрь. Законопроект предполагает, что лица, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут возвращать государству не 13%, а 15%. По словам Делягина, богатые не хотят отчислять в госбюджет лишние средства, передает Федеральное агентство новостей.

"Во-первых, жадность: если за копейку не удавиться, то и рубля не будет. А во-вторых, эта мера вовсе рассматривается как прецедент", — заявил экономист.

"Богатенькие Буратино" готовы платить кому угодно, но только не России, уверен Делягин. По его мнению, бюджет будет сверстан без учета нового налога, а после окажется, что "данная инициатива противоречит закону о бюджете".

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Автор: Ирина Большунова
#ндфл #делягин #налог для богатых

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