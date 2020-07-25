Коронавирус победили более 8,5 тыс. российских военнослужащих

Российские медики вылечили свыше 8,5 тыс. российских военных, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция", сообщили в Министерстве обороны РФ.

После прохождения лечения от COVID-19 за последние сутки было выписано 73 военнослужащих российской армии. Общая численность выздоровевших среди служащих увеличилось до 8536 человек, сказано в сообщении ведомства. Число тех, кто поборол заболевание среди гражданского персонала также выросло до 1012 пациентов.

На данный момент в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях зафиксировано 1142 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". COVID-19 обнаружили также у 190 курсантов и слушателей вузов. Всего лечение в 16 16 многофункциональных медицинских учреждениях Минобороны РФ проходит 774 человека.

Маска, которая уничтожает коронавирус, была изобретена в Португалии. Об изобретении сообщили специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне. Средство индивидуальной защиты оснащено специальными фильтрами и может выдержать до 50 стирок, передает телеканал "360".