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20:55   25 Июля 2020
Общество

Коронавирус победили более 8,5 тыс. российских военнослужащих

Коронавирус победили более 8,5 тыс. российских военнослужащих

Российские медики вылечили свыше 8,5 тыс. российских военных, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция", сообщили в Министерстве обороны РФ.

После прохождения лечения от COVID-19 за последние сутки было выписано 73 военнослужащих российской армии. Общая численность выздоровевших среди служащих увеличилось до 8536 человек, сказано в сообщении ведомства. Число тех, кто поборол заболевание среди гражданского персонала также выросло до 1012 пациентов.

На данный момент в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях зафиксировано 1142 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". COVID-19 обнаружили также у 190 курсантов и слушателей вузов. Всего лечение в 16 16 многофункциональных медицинских учреждениях Минобороны РФ проходит 774 человека.

Маска, которая уничтожает коронавирус, была изобретена в Португалии. Об изобретении сообщили специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне. Средство индивидуальной защиты оснащено специальными фильтрами и может выдержать до 50 стирок, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#минобороны #военные #коронавирус

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