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20:54   25 Июля 2020
Экономика

Татарстан хочет первым в России развивать трансграничную интернет-торговлю

Татарстан хочет первым в России развивать трансграничную интернет-торговлю

Создать в Татарстане бондовую зону для трансграничной интернет-торговли предложил министру финансов России Антону Силуанову президент республики Рустам Минниханов.

Такая свободная экономическая зона В2В2С может стать первой в стране, поскольку их развитию мешает отсутствие должного нормативного регулирования. Нынешние таможенные правила не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров в почтовых отправлениях в адрес физлиц на территории ЕАЭС при использовании модели таможенного склада.

Однако это может стать очень эффективной формой поддержки несырьевого розничного экспорта. В Татарстане сейчас есть все необходимые условия: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение и поддержка органов власти, пояснил Минниханов в своем обращении.

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Автор: Юлия Яковлева
#татарстан #интернет-торговля #силуанов #минниханов #бондовая зона #свободная экономическая зона

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