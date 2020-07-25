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20:41   25 Июля 2020
Политика

США скомпрометировали себя поддельными сведениями о ситуации в Ливии

США скомпрометировали себя поддельными сведениями о ситуации в Ливии

Пресс-релиз Африканского командования ВС США (AFRICOM) о якобы вмешательстве России в Ливию состоит из фейков и фотомонтажа. РИА ФАН сделали подробный разбор предоставленных американцами "доказательств".

Бригадный генерал Бредфорд Геринг вновь сообщил о вмешательстве России в ливийский кризис. В качестве "доказательств" послужила очередная порция сомнительных фотоматериалов на сайте командования, якобы сделанных со спутников. Заявлено, что на размытых изображениях находится российская техника ЗРПК "Панцирь" и бронеавтомобили "Тигр". Впрочем, из-за качества снимков с тем же успехом там может быть что угодно, вплоть до американской техники.

Снимки якобы сделаны в городе Сирт, и должны, по задумке, доказывать присутствие ЧВК "Вагнера", сообщения о которой так и не были ни разу подтверждены. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что материалы подверглись не слишком аккуратному фотомонтажу. Данным заявлением AFRICOM в очередной раз скомпрометировали себя.

Подробнее можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ливия #AFRICOM

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