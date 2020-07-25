Названы факторы возможного усиления рубля в конце 2020 года

Курс доллара в ближайшие месяцы будет находиться в диапазоне 71–74 рублей за доллар, но к концу года вероятно укрепление российской валюты, считают эксперты.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе сохранится негативный тренд, обусловленный приближающимися в США выборами, введением новых санкций в отношении России и ожиданием второй волны нового коронавируса. К тому же лето в принципе неблагоприятно для рубля из-за вялых и низколиквидных глобальных рынков.

Зато в последнем квартале перспективы более оптимистичны. На укрепление рубля должны сыграть постепенный рост цен на нефть, сбалансированная политика ОПЕК+, восстановление мировой экономики и действия Центробанка. Снизятся риски, вырастет аппетит зарубежных инвесторов к развивающимся рынкам, так что стоит ожидать возвращения доллара к уровню 65–66 рублей.