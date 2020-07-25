Ищенко объяснил, почему захват автобуса в Луцке — не случайное совпадение

Череда минирований, взрывов и захватов заложников на Украине не может быть случайным совпадением, считает украинский политолог Ростислав Ищенко. В колонке для портала «Украина.ру» он рассказал, какие силы приступили к дестабилизации обстановки в стране.

«Можно было бы традиционно грешить на американцев. Но они слишком заняты своими проблемами, чтобы активно заниматься украинскими делами», — рассуждает политолог.

По мнению Ищенко, главным инициатором дестабилизации стал олигарх Игорь Коломойский. Тот недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, который не вернул ему «Приватбанк», а в последнее время и вовсе дистанцировался. Ориентированные на олигарха СМИ активно вбрасывали идею — «Порошенко готовит на осень переворот», пишет автор.

«Это в стиле Игоря Валерьевича — приписать другому то, что собираешься сделать сам (заодно можно было дополнительно заложить бациллу недоверия в отношения Зеленский-Порошенко)», — объясняет эксперт.

Политолог напомнил, что Коломойский сотрудничает с главой МВД страны Арсеном Аваковым, без поддержки которого дестабилизация на Украине невозможна. Однако Ищенко не считает, что они лично планировали теракты. Он отметил, что полиция Украины обладает собственной криминальной разведкой с агентами в уголовном мире. Один устный приказ может повлечь за собой акции, которые в считанные охватят всю страну — без всяких следов.

Дестабилизировать Украину оппонентам Зеленского, и оставить его без существенной поддержки, удалось, пишет Ищенко.

«Но что дальше? Они не только не могут предложить стране какую-то позитивную программу, но даже не в состоянии стабилизировать ими же дестабилизированную ситуацию», — убежден эксперт.

Политолог прочит Украине повторение ситуации путча 2014 года, когда его организаторы проснулись в другом государстве, где востребованность многих из них оказалась под вопросом, а бенефициарами переворота стали совсем другие люди.