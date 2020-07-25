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20:08   25 Июля 2020
Общество

Депутат ГД Милонов сравнил выход Гудкова из партии с миграцией спор грибов

Депутат ГД Милонов сравнил выход Гудкова из партии с миграцией спор грибов

Лидер партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков покинул свою политическую силу. Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил это событие с биологическим явлением.

Пария дважды получила предупреждения о нарушениях, прежде чем ее лидер принял решение выйти из политсилы, напомнил Милонов в беседе с корреспондентом Nation News. По мнению депутата, деятельность микропартий настолько незначительна для российской политики, что никто и не заметит каких-либо изменений в этих объединениях.

"И вот события, которые происходят в микропартиях со своими микропозициями, напоминают миграцию спор грибов из одной пробирки в другую", — заявил Милонов в комментарии Nation News.

Деятельность Гудкова заключалась в том, чтобы организовывать беспорядки по заказу западных кураторов, уверен Милонов. Выход политика из микропартии обернется для нее наилучшим исходом, добавил депутат.

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Автор: Борис Нестеров
#милонов #споры #гудков #гражданская инициатива

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