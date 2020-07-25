Обнаружение на радарах С-400 «невидимых» F-35 стало ударом по самолюбию США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 нанесли могучий политический, экономический, и военно-политический удар по самолюбию США. Оружие превзошло все ожидания турецких специалистов, рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее индийское издание EurAsian Times написало, что С-400 ударили по малозаметным многофункциональным истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35 Lightning II, даже не участвуя в бою. После покупки российских комплексов Турцией, США исключили ее из программы производства F-35 и пригрозили санкциями.

С-400 нанесли удар по американским самолетам при проверке тактико-технических характеристик, считает Баранец. США позиционировали F-13 как малозаметную технику, но на радарах российских комплексов их оказалось прекрасно видно.

По словам военного эксперта, во время проверок и апробации возможностей С-400, один из турецких специалистов сказал российскому представителю завода, который продавал ЗРК: «На радарах С-400 я вижу американские самолеты, как муху на лобовом стекле своего автомобиля».

Такое заявление военных Турции нанесло сильный и серьезный удар по американскому мнению. России также удалось повлиять на закупку Турцией американского вооружения, заметил эксперт в беседе с изданием «НьюИнформ».