Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"

МИД РФ и Минкомсвязи должны подготовить пакет предложений в ответ на неадекватные действия Запада в отношении России. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в субботу, 25 июля.

Речь идет о социальной сети Twitter, которая используется иностранными компаниями как средство для продвижения в массы антироссийской пропаганды. Малькевич считает, что все чаще западные организации прибегают к "твиттерному праву", публикуя ничем не подкрепленные обвинения в адрес России. При этом организации не несут никакой ответственности как юрлица.

Наша страна должна применить к Twitter самые строгие меры в ответ на неадекватные действия Запада. Министерству иностранных дел и Минкомсвязи следует подготовить пакет предложений, который должен стать дополнением к уже существующей правовой базе, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) предложение Малькевича.