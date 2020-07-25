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 Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"

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19:30   25 Июля 2020
Политика

Российские дипломаты почтили память героев ВОВ в Китае

Российские дипломаты почтили память героев ВОВ в Китае

Дипломаты из РФ в сопровождении представителей местных властей посетили стелу в честь советских солдат и офицеров в городе Хэйхэ и возложили цветы в память о героях Второй мировой войны. Об этом сообщил информационный портал Tencent.

"Мы будем всегда помнить о славном пути, который прошли народы наших стран ради мира во всем мире", — сказал генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

Старшие поколения ценой жизни заложили основу для укрепления добрососедских отношений России и КНР, отметил дипломат. Он пожелал гражданам обеих стран достичь новых успехов в развитии дружественных связей, пишет ТАСС.

Стела в честь воинов-красноармейцев расположена в городском уезде Суньу. Она установлена летом 1945 года в память о совершивших героический подвиг советских военных.

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Автор: Яна Либерман
#китай #хэйхэ #Ощепков

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