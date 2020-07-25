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19:45   25 Июля 2020
Россия

Диетологи рассказали о пользе и вреде арбузов

Диетологи рассказали о пользе и вреде арбузов

Арбузы помогут в борьбе с лишним весом, а также выведут из организма лишнюю жидкости. Однако диетологи рекомендуют не увлекаться плодами из-за высоко содержания сахара.

При поедании арбуза желудок заполняется большим объемом жидкости, из-за чего чувство голода притупляется, объяснил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Красная мякоть помогает справиться со вспышками голода, и позволяют контролировать вес. Однако увлекаться арбузами все же не стоит.

«В арбузе содержится много сахара — от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу», — объяснил эксперт.

Диетологи советуют употреблять за один раз не более 400–500 граммов арбуза, а детям — 300–400 граммов.

Арбуз содержит бета-каротин, витамины B5, A, B6, кремний, кальций, магний и другие полезные элементы. Но главное его богатство  — фолиевая кислота. Этот витамин особенно нужен для репродуктивного здоровья женщин, отмечают специалисты.

Диетологи рассказали о пользе и вреде арбузов

Сочный плод способен одновременно справляться с обезвоживанием организма и снимать отеки, рассказала порталу News.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. При некоторых заболеваниях почек и сердца следует устраивать «арбузные» разгрузочные дни, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Эксперт не советует покупать арбузы раньше августа. По ее словам, ранние плоды вырастают благодаря удобрениям, которые могу быть токсичны. Чтобы избежать отравления, арбуз следует в теплой воде, используя губку и моющее средство.

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Автор: Арсений Аскольский
#минздрав #диета #арбузы

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