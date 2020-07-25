"Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу 2020 года

Петербургский "Зенит" четвертый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В финале команда Сергея Семака уже в ранге чемпиона встречалась с подмосковными "Химками". Матч проходил в Екатеринбурге.

Победный год забил нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Свой гол капитан команды провел с пенальти. В штрафной футболисты "Химок" нарушили правила против бразильского полузащитника Малкома. Матч так и закончился с минимальным перевесом чемпиона.

Поздравляем петербургскую команду с "золотым дублем"!