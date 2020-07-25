Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обнаружение на радарах С-400 «невидимых» F-35 стало ударом по самолюбию США

Обнаружение на радарах С-400 «невидимых» F-35 стало ударом по самолюбию США

 Нерест трески и визит Помпео в Данию не остановят «Северный поток — 2»

Нерест трески и визит Помпео в Данию не остановят «Северный поток — 2»
Названы факторы возможного усиления рубля в конце 2020 года

Названы факторы возможного усиления рубля в конце 2020 года

 Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"

Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
Обнаружение на радарах С-400 «невидимых» F-35 стало ударом по самолюбию США

Обнаружение на радарах С-400 «невидимых» F-35 стало ударом по самолюбию США

 Нерест трески и визит Помпео в Данию не остановят «Северный поток — 2»

Нерест трески и визит Помпео в Данию не остановят «Северный поток — 2»
Названы факторы возможного усиления рубля в конце 2020 года

Названы факторы возможного усиления рубля в конце 2020 года

 Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"

Малькевич призвал профильные ведомства РФ подготовить санкции против "твиттерного права"
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
19:16   25 Июля 2020
Общество

"Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу 2020 года

"Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу 2020 года

Петербургский "Зенит" четвертый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В финале команда Сергея Семака уже в ранге чемпиона встречалась с подмосковными "Химками". Матч проходил в Екатеринбурге.

Победный год забил нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Свой гол капитан команды провел с пенальти. В штрафной футболисты "Химок" нарушили правила против бразильского полузащитника Малкома. Матч так и закончился с минимальным перевесом чемпиона.

Поздравляем петербургскую команду с "золотым дублем"!

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#зенит #финал #кубок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...