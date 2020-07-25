Американские СМИ уличили Трампа в разрушении западных ценностей

США вместе со странами Европы преследовали цель сформировать глобальную торговую систему. Однако это партнерство обратилось в противостояние регионов. На это обратили внимание журналисты американского издания.

Авторы Foreign Policy заметили, что глава Белого дома Дональд Трамп в июне пригрозил пошлинами на машины из ЕС. В ответ европейские государства обещали ввести зеркальные ограничения, пишет News Front.

Американские журналисты полагают, что возникшее противостояние является губительным для общих ценностей США и Евросоюза. На фоне этого перспективы мирового порядка становятся неясны. Ставки в этом процессе повышаются из-за того, что вражда ведется на два фронта. Речь идет о Китае. Такой подход способен подорвать геополитические возможности Вашингтона. Итогом станет сдача позиций перед Пекином.

Кризис, возникший на Западе, стал окном возможностей для Поднебесной, устремившейся на мировые рынки в различных сферах.