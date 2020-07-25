Ученые разработали прибор для моментального выявления COVID-19

Специалисты из США создали мини-прибор, который способен в одно мгновение определить наличие коронавируса. Покрытое золотом устройство реагирует на вещества в форме газа и меняет цвет их излучения. Дальше в игру вступает искусственный интеллект.

Новейшей разработкой поделились ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США. Как сообщает издание MedicalXpress, они создали уникальный прибор, способный в одно мгновение обнаружить коронавирус в крови человека.

Устройство представляет собой тончайшие проводники, покрытые тонким слоем золота. Поверхность реагирует на газообразные вещества, меняя цвет их излучения. Искусственный интеллект при этом проводит анализ детектора и выдает данные о том, какое именно вещество есть в крови пациента.

Для обнаружения COVID-19 на поверхность прибора наносят реагент, восприимчивый именно к его молекулам. Изменяемый цвет излучения можно заметить при помощи камеры смартфона.

Ученые надеются, что их изобретение поможет в создании баз данных людей с коронавирусом.