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19:01   25 Июля 2020
Экономика

Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги

Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги

Кабинет министров Украины распределил выделенные стране на борьбу с коронавирусом средства в размере 2,36 млрд долларов по приоритетным направлениям, сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Только 572,85 млн долларов из указанной суммы власти Украины направят на помощь системе здравоохранения страны. Остальные деньги направлены на другие нужды, передает ИА REGNUM.

Так, большая часть выделенных средств пошла на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог — 1,25 млрд долларов. Около 96,66 млн долларов правительство направило на финансирование фонда по безработице, 89,5 млн долларов — на выплаты военным и полицейским, а 42,96 млн — на нужды пострадавших от экономических последствий коронавируса предпринимателей.

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Автор: Илья Романович
#украина #кризис #автодороги #экономика украины

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