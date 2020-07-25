Коронакризис вызвал бурный рост котировок меди на торгах

Стоимость меди на торгах мировых фондовых бирж продолжает расти в условиях пандемии коронавируса. Рынок металлов дестабилизирован в связи с восстановлением производства в Китае и продолжением кризиса в США.

Рынок меди сегодня находится в той же ситуации, которая возникла несколько месяцев назад при продаже золота. Инвесторы заинтересованы в покупке ресурсов для укрепления своих активов и создания стабильной прибыльной базы, однако производители не готовы поддержать появившийся спрос — многие предприятия все еще не вышли на необходимую мощность. В результате стоимость медных спотов стала рекордной для текущего года.

Реакция рынка демонстрирует нестабильность мирового финансового сектора. Пока Китай наращивает производство и готовится возобновить покупки ресурсов, американские биржи пребывают в состоянии рецессии из-за набирающего обороты кризиса. В итоге индустрия делает ставку на взаимодействие с Пекином.