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18:43   25 Июля 2020
Экономика

Коронакризис вызвал бурный рост котировок меди на торгах

Коронакризис вызвал бурный рост котировок меди на торгах

Стоимость меди на торгах мировых фондовых бирж продолжает расти в условиях пандемии коронавируса. Рынок металлов дестабилизирован в связи с восстановлением производства в Китае и продолжением кризиса в США.

Рынок меди сегодня находится в той же ситуации, которая возникла несколько месяцев назад при продаже золота. Инвесторы заинтересованы в покупке ресурсов для укрепления своих активов и создания стабильной прибыльной базы, однако производители не готовы поддержать появившийся спрос — многие предприятия все еще не вышли на необходимую мощность. В результате стоимость медных спотов стала рекордной для текущего года.

Реакция рынка демонстрирует нестабильность мирового финансового сектора. Пока Китай наращивает производство и готовится возобновить покупки ресурсов, американские биржи пребывают в состоянии рецессии из-за набирающего обороты кризиса. В итоге индустрия делает ставку на взаимодействие с Пекином.

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Автор: Василий Пименов
#торги #медь #коронавирус #металлы

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