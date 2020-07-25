Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ученые разработали прибор для моментального выявления COVID-19

Ученые разработали прибор для моментального выявления COVID-19

 Игуменья Феофания получила благословение от патриарха Кирилла на продажу своего Mercedes

Игуменья Феофания получила благословение от патриарха Кирилла на продажу своего Mercedes
Американские СМИ уличили Трампа в разрушении западных ценностей

Американские СМИ уличили Трампа в разрушении западных ценностей

 Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги

Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
Ученые разработали прибор для моментального выявления COVID-19

Ученые разработали прибор для моментального выявления COVID-19

 Игуменья Феофания получила благословение от патриарха Кирилла на продажу своего Mercedes

Игуменья Феофания получила благословение от патриарха Кирилла на продажу своего Mercedes
Американские СМИ уличили Трампа в разрушении западных ценностей

Американские СМИ уличили Трампа в разрушении западных ценностей

 Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги

Украина вложит выделенные на борьбу с коронавирусом деньги в дороги
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
18:39   25 Июля 2020
Экономика

Трамп подписал указ о снижении стоимости лекарств в США

Трамп подписал указ о снижении стоимости лекарств в США

Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие снижение стоимости лекарств в стране. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Как отмечают журналисты, подписанные Трампом указы помогут создать условия для того, чтобы штаты смогли импортировать дешевые препараты из Канады. Также предполагается ликвидировать систему скидок для посредников, чтобы их автоматически получали клиенты.

Остальные требования лидера США направлены на уменьшение цены на инсулин и коррекцию стоимости лекарств для страховых компаний. Трамп подчеркнул, что вступление в силу указа специально задержано до 25 августа, чтобы фармацевтические компании смогли предложить к этому времени альтернативу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #лекарства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...