Трамп подписал указ о снижении стоимости лекарств в США

Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие снижение стоимости лекарств в стране. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Как отмечают журналисты, подписанные Трампом указы помогут создать условия для того, чтобы штаты смогли импортировать дешевые препараты из Канады. Также предполагается ликвидировать систему скидок для посредников, чтобы их автоматически получали клиенты.

Остальные требования лидера США направлены на уменьшение цены на инсулин и коррекцию стоимости лекарств для страховых компаний. Трамп подчеркнул, что вступление в силу указа специально задержано до 25 августа, чтобы фармацевтические компании смогли предложить к этому времени альтернативу.