Нерест трески и визит Помпео в Данию не остановят «Северный поток — 2»

Нерест трески не помешает ходу строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По прогнозам эксперта, первую нитку газопровода введут в эксплуатацию до конца декабря.

«Строительные работы действительно нельзя проводить из-за нереста трески, есть ряд ограничений. Это известная проблема, о которой знали заранее», — отметил собеседник «Политики сегодня».

Он напомнил, что Дания разрешила прокладку российского газопровода на своей особой экономической территории.

«Есть мнение, что начать строительство нельзя из-за того, что должно пройти четыре недели, которые даются для подачи протестов. Нерест удачно совпал с этими ограничениями. В этом плане ничего удивительного нет».

При этом публицист скептически отнесся к сообщениям немецкой радиостанции NDR Info о том, что власти Дании запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября. К тому же, не было никаких официальных заявлений.

«Немецкие СМИ любят раздувать слухи. Оснований им верить я не вижу», — категоричен эксперт.

Не стал Фролов связывать подобные заявления и с визитом в Данию 22 июля госсекретаря США Майка Помпео. Ранее дипломат заявил о намерении Вашингтона «активнее защищать свои геополитические интересы». Однако давление США действительно присутствует на всех уровнях, американцы пытаются помешать реализации проекта.

«Это некая обязательная программа, которую нужно исполнить. Вот едет в музыкальный тур коллектив в поддержку альбома. Но именитый коллектив будет исполнять и любимые аудиторией хиты по 20 раз. Вот так и Помпео в сотый раз рассказывает, как СП-2 скоро закроют, и как нужно покупать сжиженный газ у США, причем подороже, иначе они не могут», — сравнил специалист.

Все пять стран-участниц «Северного потока — 2» заинтересованы в реализации проекта: как с точки зрения прибыли компании, так и со стороны повышения энергетической безопасности, напомнил он. А после приостановки добычи газа на крупнейшем месторождении «Тайра» Дания стала полностью зависимой от внешних поставок.

«По мнению США, у России есть газовики-ниндзя, которые под покровам ночи в тайне от всех прокладывают в сторону Германии газопровод, а Германия хлопает глазами и говорит, что не в курсе, что им там тянут. Так ли это? Конечно, нет», — пошутил публицист.

В то же время Александр Фролов отметил, что Европе выгодно «дружить» со Штатами, а не противостоять им.

«Поправки [в закон США об энергобезопасности в Европе], скорее всего, примут в декабре. До этого времени газопровод достроят, — уверен собеседник издания. — А первую нитку даже введут в эксплуатацию – ей осталось всего 70 километров. Тогда и не будет предмета не для конфликта».

В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas отказалась от работ. В ответ Россия заявила, что способна сама завершить проект усилиями трубоукладчика «Академика Черского», который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.