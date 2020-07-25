Навальный надеется реанимировать "Умное голосование" на осенних выборах в РФ

ЦИК намерен провести выборы в РФ с 11 по 13 сентября в связи с сохранением угрозы COVID-19. Эти планы негативно воспринял блогер Алексей Навальный, связав событие с якобы имеющимися у властей опасениями насчет его проекта "Умное голосование".

Ранее Госдума РФ приняла проект закона, который позволяет организовать избирательную кампанию в сентябре на протяжении трех дней.

Навальный в своем заявлении об УГ исходил из того, что выборы будут проходить там, где его проект работает. Однако речь идет всего лишь о мерах безопасности, чтобы не создавать скопления людей на УИКах.

"Умного голосование" как проект появилось для поддержания имиджа блогера. Практической пользы от "сервиса" нет. Например, на выборах в Мосгордуму в 2019 году Навальный таким образом пытался установить контакт с кандидатами от партий в Госдуме из числа тех, которые имели наибольший победный потенциал.

Сами кандидаты назвали УГ неэффективным для их политической карьеры. В преддверии голосования 11–13 сентября Навальный по непонятным причинам надеется опять продвинуть свой проект, хотя и сам разуверился в нем. Подробнее читайте в материале Nation News.