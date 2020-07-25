Запад пытается надавить на Россию через дело обвиненного в сексуальном насилии Дмитриева

Европейский союз выдвинул РФ требование, чтобы на свободу выпустили Юрия Дмитриева, который получил тюремный срок за насильственные действия против своей приемной дочери. В заявлении ЕС усматривается попытка вмешаться в дела российского государства.

Европейская служба внешних связей в своем заявлении отметила, что дело против Дмитриева, который руководил подразделением "Мемориала" (признан в РФ иноагентом) в Карелии, будто бы стало "ответом" на его деятельность.

Однако позиция ЕС не соответствует действительности, так как Дмитриев признан виновным в рамках расследования и в соответствии с законами РФ. Примечательно, что обвинения по ряду статей против правозащитника сняли. Поэтому он проведет за решеткой лишь три с половиной года, пишет ФАН.

Попытку ЕС оправдать преступника можно расценивать как вмешательство в дела России. Не исключено, что за этим стоит Запад, пытающийся дискредитировать российские судебную и правительственную системы.