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17:59   25 Июля 2020
Происшествия

Смелый волонтер спас пьяного тверчанина от верной смерти

Смелый волонтер спас пьяного тверчанина от верной смерти

Волонтер тверского поисково-спасательного отряда "Сова" Иван Журавлев стал героем для местных жителей, после того как вытащил из Волги пьяного мужчину.

Ситуация произошла вечером 18 июля, когда на телефон Журавлева поступил вызов, сообщавший о беде на воде. Тогда стало известно о том, что в реке находится человек, который выбивается из сил. Тогда спасатель бросился к Волге и прыгнул в воду, чтобы придти на помощь пострадавшему, передают местные СМИ. Вскоре они оказались на берегу, а сами жители города поблагодарили Журавлева за его смелость.

Спасатели отмечают, что люди должны реально оценивать свои силы и не пренебрегать правилами безопасности, так как ранее уже случались трагические ситуации.

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Автор: Ирина Большунова
#спасатель #волга #добро

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