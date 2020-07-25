Игуменья Феофания получила благословение от патриарха Кирилла на продажу своего Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря Феофанию на продажу ее автомобиля.

Настоятельница Покровского женского монастыря игуменья Феофания (Мискина) купила машину Mercedes Benz S-класса примерно за 10 миллионов рублей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу продать автомобиль.

Он также напомнил, что обращался с просьбой ко всем священнослужителям не приобретать автомобили, которые относятся к предметам роскоши. Также он рекомендовал оформлять машины, необходимые для работы, на обители.