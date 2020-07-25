Глава Минздрава Хакасии Костюш подал заявление об отставке

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили официальные представители правительства региона.

Костюш принял это решение на фоне жалоб, которые поступали к властям республики. В пресс-службе властей Хакасии заметили: Костюш подал заявление об отставке вечером 24 июля. При этом с 20 июля он находится в отпуске, передает ТАСС.

Официальные представители не назвали точной причины подачи заявления региональным министром здравоохранения. Также неизвестно, принял ли его губернатор, передает телеканал "360".