Колташов усомнился в способности Анкары обеспечить безопасность иностранных туристов

С 1 июля Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, что приведет к росту туризма. Однако экономист Василий Колташов в своем интервью для РИА ФАН выразил сомнения в том, что Анкара сможет обезопасить туристов от заражения COVID-19.

Пытаясь стабилизировать свою пошатнувшуюся экономику, Турция пытается привлечь как можно большее количество туристов. Однако 25 июля посольство Турции в России сообщило, что не планирует проверять въезжающих туристов на наличие коронавирусной инфекции. Тщательная проверка попросту ударит по турецкому бюджету, уверен Колташов. Анкара проводит агрессивную, но недальновидную политику на Ближнем Востоке, что приводит к дополнительной нагрузке на экономику.

Эксперт поясняет, что сейчас Анкаре важно получить как можно больше туристов, которые бы приехали тратить свои деньги, и ставка на россиян весьма крупная. Однако непонятно, как Турция собирается справляться с большими потоками отдыхающих и при этом обеспечивать охрану здоровья.