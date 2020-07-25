Экономист объяснил спад санкционного давления США на Ливан

Американцы осознали, что их попытки надавить на экономику Ливана и повлиять на шиитское военное движение "Хезболла" неэффективны, заявил ливанский профессор в области экономики и управления Ахмад Зейн.

В реальности действия США, их санкции негативно отражаются на партиях, которые рассматриваются как союзники, а не на "Хезболле", поэтому давление идет на спад. Через Кувейт, Францию и Катар дано разрешение оказывать помощь Ливану в сближении с Востоком, приводит мнение Зейна РИА Новости.

Первостепенной целью Белого дома является не разоружение шиитского движения, а демаркация границ с Израилем, чтобы блок-9, возможно, обладающий большими запасами ресурсов, отошел в пользу Тель-Авива. США начали активно вмешиваться в президентскую гонку в Ливане, обещая финансовую поддержку разным лагерям за выполнение требований, включающих в себя вопросы границы и разоружения "Хезболлы", пояснил экономист.