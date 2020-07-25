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16:54   25 Июля 2020
Политика

Репетиция парада ВМФ в Балтийске завершилась инцидентом с местной журналисткой

Репетиция парада ВМФ в Балтийске завершилась инцидентом с местной журналисткой

Россия 26 июля отметит День Военно-морского флота. В преддверии праздника в Балтийске прошла репетиция морского парада, во время которой случился неприятный инцидент с участием местной журналистки. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

Корабли военнослужащих во время совершения маневров подняли большую волну, которая и окатила находившихся на набережной зрителей. Сотрудница СМИ оказалась в числе любопытных горожан. Девушка фиксировала на видео репетицию парада кораблей, однако была сбита с ног образовавшейся волной. Пресса позднее сообщила, что с журналисткой все в порядке.

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Автор: Борис Нестеров
#день вмф #инцидент #журналистка #репетиция #балтийск #морской парад

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