Репетиция парада ВМФ в Балтийске завершилась инцидентом с местной журналисткой

Россия 26 июля отметит День Военно-морского флота. В преддверии праздника в Балтийске прошла репетиция морского парада, во время которой случился неприятный инцидент с участием местной журналистки. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

Корабли военнослужащих во время совершения маневров подняли большую волну, которая и окатила находившихся на набережной зрителей. Сотрудница СМИ оказалась в числе любопытных горожан. Девушка фиксировала на видео репетицию парада кораблей, однако была сбита с ног образовавшейся волной. Пресса позднее сообщила, что с журналисткой все в порядке.