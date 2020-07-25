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16:24   25 Июля 2020
Политика

Пашинян: в столкновениях армян и азербайджанцев в России виноваты "третьи силы"

Пашинян: в столкновениях армян и азербайджанцев в России виноваты "третьи силы"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался насчет ряда конфликтов, произошедших между его соотечественниками и гражданами Азербайджана на территории России. Он отметил, что в ситуации виновны "третьи силы".

Пашинян подчеркнул, что инциденты направлены на дестабилизацию ситуации в России. Также ранее пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что после драк, произошедших 24 июля, в городе были задержаны девять человек, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Ведомство отметило, что ранее задержали 13 человек по аналогичному поводу. Однако помимо наказания за правонарушение им могут ограничить въезд в Россию.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #драки #пашинян

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