Малайзия планирует провести саммит АТЭС в традиционном формате

Следующий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества может состояться в ноябре 2020 года в традиционном формате очной встречи. Такое решение рассматривают власти Малайзии, сообщил министр международной торговли Мохамед Азмин Али.

Новый саммит АТЭС министр Мохамед Азмин Али сделал в ходе видеоконференции со своими коллегами по объединению. Малайзия рассматривает возможность провести встречу представителей государств объединения в очном формате. Пока окончательного решения по данному вопросу не принято, пишет ТАСС.

Личной встрече представителей государств может помешать пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на поэтапное снятие ограничений, все еще сохраняется риск распространения инфекции. Новая Зеландия, к примеру, уже заявила о намерении провести онлайн-саммит АТЭС, хотя ее председательство в организации начнется лишь в 2021 году.