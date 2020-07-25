Закладка сторожевого корабля для Арктики состоялась в Выборге

Строительство пограничного сторожевого корабля I ранга "Пурга" ледового класса (проект 23550 "Ермак") началось на Выборгском судостроительном заводе.

Глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, приехавший на церемонию закладки, напомнил, что огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь и повышенное внимание других стран к этой зоне требуют наращивания корабельной группировки и гарантированного обеспечения безопасности.

Новый корабль будет иметь высокий ледовый класс, современное вооружение и высокий уровень автоматизации, что позволит ему нести круглогодичную службу в Арктическом и Дальневосточном регионах. Ввод в эксплуатацию намечен через 4 года.