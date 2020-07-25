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16:06   25 Июля 2020
Экономика

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Начало работ по достройке "Северного потока — 2" не может начаться уже вторую неделю из-за нереста трески и запрета Копенгагена вести любые строительные работы до окончания этого периода, сообщает немецкая радиостанция NDR Info.

Как отмечается, запрет на строительство в территориальных водах Дании действует до конца сентября. Кроме того, радиостанция напоминает, что 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с официальным визитом, в ходе которого заявил о намерении Вашингтона "активнее защищать свои геополитические интересы".

США выступают против реализации российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", поскольку пытаются навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В конце 2019 года власти Соединенных Штатов приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская компания-подрядчик Allseas отказалась от строительства.

Россия в ответ заявила, что сможет самостоятельно достроить "Северный поток — 2" с помощью трубоукладчика "Академика Черского", который в мае текущего года прибыл в немецкий порт Мукран. Однако до июля он вместе с трубоукладочной баржей "Фортуна" вынужден был ждать разрешение от датских властей на строительные работы в территориальных водах этой страны.

Сенат США 23 июля одобрил новый оборонный бюджет, в котором предусмотрено расширение санкций в отношении "Северного потока — 2". Согласно документу, действующие ограничения могут быть распространены на организации, причастные не только к прокладке труб газопровода, но и на страховые компании.

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Автор: Яна Либерман
#сша #германия #строительство #дания #северный поток - 2

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