Сторонники либеральных ценностей любят пользоваться айфонами, однако не хотят действовать в интересах национальной безопасности РФ. Об этом сообщил главред издания Politrussia Руслан Осташко.

По его словам, на территории российского государства отсутствуют представители западных интернет-ресурсов Google, YouTube или Facebook. Решать все проблемы они предлагают через американский суд в Калифорнии.

Осташко подчеркнул, что китайская сторона пошла в правильном направлении, когда продиктовала западным компаниям свои требования, а в последствии вообще отказалась от их услуг, создав собственные аналоги. На территории РФ это сделать еще проще, поскольку у страны есть хорошая база для создания подобных интернет-ресурсов, пишет Nation News.