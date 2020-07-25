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Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
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15:56   25 Июля 2020
Политика

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Сторонники либеральных ценностей любят пользоваться айфонами, однако не хотят действовать в интересах национальной безопасности РФ. Об этом сообщил главред издания Politrussia Руслан Осташко.

По его словам, на территории российского государства отсутствуют представители западных интернет-ресурсов Google, YouTube или Facebook. Решать все проблемы они предлагают через американский суд в Калифорнии.

Осташко подчеркнул, что китайская сторона пошла в правильном направлении, когда продиктовала западным компаниям свои требования, а в последствии вообще отказалась от их услуг, создав собственные аналоги. На территории РФ это сделать еще проще, поскольку у страны есть хорошая база для создания подобных интернет-ресурсов, пишет Nation News.

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Автор: Борис Нестеров
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