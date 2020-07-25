Маркелов заявил, что инфовойна США против РФ достигла космической сферы

Власти США и Великобритании в очередной раз выступили с нападками против России. По их мнению, Москва создала угрозу мировому сообществу в космосе, осуществив запуск противоспутниковой ракеты, которая якобы "обладает признаками оружия".

Как пишет интернет-журнал "Слово и дело", США и РФ соперничают в области военных и космических разработок, поэтому Вашингтон ведет против Москвы полноценную информационную войну. Теперь конкуренция коснулась и космической сферы, и мы слышим в адрес России новые обвинения. Большинство конфликтов между странами происходят именно на информационном уровне, и этот не исключение, напомнил политолог Сергей Маркелов.

Геополитическая борьба приводит к тому, что Запад готов обвинить Россию в чем угодно, выставляя угрозой ее любые действия. Примечательно, что эти же страны в "благих целях" поступают куда хуже. Сами себя они обвинить не могут, поэтому пытаются всячески оправдаться. Политолог уверен, что европейское общество заинтересовано в поддержке мифологической позиции США о том, что Россия якобы придумывает "наступательное движение".