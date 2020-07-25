Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

 Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске
Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

 Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

 Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске
Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

 Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
15:40   25 Июля 2020
Политика

Маркелов заявил, что инфовойна США против РФ достигла космической сферы

Маркелов заявил, что инфовойна США против РФ достигла космической сферы

Власти США и Великобритании в очередной раз выступили с нападками против России. По их мнению, Москва создала угрозу мировому сообществу в космосе, осуществив запуск противоспутниковой ракеты, которая якобы "обладает признаками оружия".

Как пишет интернет-журнал "Слово и дело", США и РФ соперничают в области военных и космических разработок, поэтому Вашингтон ведет против Москвы полноценную информационную войну. Теперь конкуренция коснулась и космической сферы, и мы слышим в адрес России новые обвинения. Большинство конфликтов между странами происходят именно на информационном уровне, и этот не исключение, напомнил политолог Сергей Маркелов.

Геополитическая борьба приводит к тому, что Запад готов обвинить Россию в чем угодно, выставляя угрозой ее любые действия. Примечательно, что эти же страны в "благих целях" поступают куда хуже. Сами себя они обвинить не могут, поэтому пытаются всячески оправдаться. Политолог уверен, что европейское общество заинтересовано в поддержке мифологической позиции США о том, что Россия якобы придумывает "наступательное движение".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #запад #инфовойна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...