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Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске
Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

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Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
15:36   25 Июля 2020
Происшествия

Новосибирский суд арестовал двух предполагаемых участников террористической ячейки

Новосибирский суд арестовал двух предполагаемых участников террористической ячейки

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест двух граждан до 20 сентября. Правоохранители рассказали об участии подозреваемых в деятельности запрещенной террористической организации.

Органы правопорядка провели ряд следственных мероприятий в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели успешные операции. Правоохранители задержали предполагаемых членов запрещенной на территории России организации "Исламская партия Туркестана".

Пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска сообщила об аресте двух граждан до 20 сентября на своем официальном сайте. По данным правоохранителей, участники группировки причастны к преступлениям террористического характера. Речь идет о вербовке и переправке рекрутов в зоны боевых действий, сообщает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #терроризм #арест #новосибирск

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