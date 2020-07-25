Новосибирский суд арестовал двух предполагаемых участников террористической ячейки

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест двух граждан до 20 сентября. Правоохранители рассказали об участии подозреваемых в деятельности запрещенной террористической организации.

Органы правопорядка провели ряд следственных мероприятий в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели успешные операции. Правоохранители задержали предполагаемых членов запрещенной на территории России организации "Исламская партия Туркестана".

Пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска сообщила об аресте двух граждан до 20 сентября на своем официальном сайте. По данным правоохранителей, участники группировки причастны к преступлениям террористического характера. Речь идет о вербовке и переправке рекрутов в зоны боевых действий, сообщает ТАСС.