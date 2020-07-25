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15:25   25 Июля 2020
Экономика

Служившие в немецкой армии геи могут получить компенсации

Служившие в немецкой армии геи могут получить компенсации

Законопроект, предусматривающий выплату компенсаций геям, которые подверглись дискриминации в рядах вооруженных сил до 2000 года, разработало Министерство обороны Германии.

Речь идет о военнослужащих, которых раньше судили за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию, понижали в должности и выгоняли из армии. Открыто заявлять о своей нетрадиционной ориентации в бундесвере лесбиянкам, геям и бисексуалам было разрешено только с 2000 года, а спустя 14 лет это право распространилось также на трансгендеров.

Власти планируют возместить случаи угнетения только деньгами, не предоставляя каких-либо льгот или услуг. При этом, разумеется, все вынесенные трибуналом приговоры будут аннулированы. Соответствующий проект представят в парламент 17 сентября, тогда же военное ведомство опубликует доклад "Табу и толерантность — отношение германских вооруженных сил к гомосексуализму с 1955 года до рубежа веков".

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Автор: Яна Либерман
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