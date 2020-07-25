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17:47   25 Июля 2020
Общество

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об открытии с 1 августа авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. «Политика сегодня» узнала, готовы ли российские аэропорты к увеличению нагрузки.

Выяснилось, что все воздушные гавани в обязательном порядке соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации по профилактике коронавируса. В здание можно входить только в масках, у пассажиров обязательно измеряют температуру, на пол нанесена разметка для соблюдения дистанции, а на стойках, экранах и в динамиках – информация о COVID-19 и мерах предосторожности.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Однако недавно корреспондент «Политики сегодня» была в московском аэропорту и заметила, что многие маски не носят или же спускают их на подбородок, создавая видимость защиты. Зато при входе на борт можно обработать руки антисептиком.

Шереметьево, Москва

В международном аэропорту столицы пока работают только два терминала: B и F. В первом обслуживают внутренние рейсы, а второй предназначен для вывоза наших граждан, которые во время пандемии остались за границей. 27 июля возобновит работу терминал D, обсуживающий как внутренние, так и международные рейсы. Об этом в беседе с ПС рассказал глава пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

«В зонах прилета размещены инфопособия о способе дистанционного оформления больничного листа без нарушения режима самоизоляции», — добавил представитель аэропорта и заверил, что персонал тестируют на наличие COVID-19.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

По его словам, на фоне уходящей пандемии интенсивность авиаперевозок растет. Так, за первую неделю июля Шереметьево обслужило 270 тысяч пассажиров, что на более чем 50% больше аналогичного периода прошлого года.

«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — заключил собеседник «Политики сегодня».

Внуково, Москва

Представитель пресс-службы аэропорта Александра Морамзина подчеркнула, что во Внуково дезинфекции подвергаются даже системы вентиляции и кондиционирования. Также коронавирус ограничил сферу питания — точки теперь работают только «на вынос». И это далеко не все изменения.

«Частота движения перронных автобусов останется увеличенной, в целях исключения скученности пассажиров», — дополнила сотрудник аэропорта.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Если у пассажира обнаружат симптомы инфекционного заболевания, сотрудники скорой помощи сопроводят его по специальному маршруту до больницы. В терминале круглосуточно дежурят бригады медицинской службы аэропорта и медучреждений Москвы, а также специалисты Роспотребнадзора и МЧС.

«Аэропорт Внуково готов к возобновлению международных авиаперевозок и росту пассажиропотока», — вторит Александра коллеге из Шереметьево.

Кневичи, Владивосток

В пресс-службе дальневосточной воздушной гавани издание «ПС» информировали о порядке въезда иностранцев в Россию. Теперь гости страны должны предъявить справку о том, что они не болеют коронавирусом, полученную не ранее чем за три для до прибытия. Если таковой нет, иностранные граждане — впрочем, как и россияне, прибывшие из-за границы — должны обследоваться на наличие COVID-19 в течение трех суток с момента прилета.

«Международный аэропорт Владивосток готов к обслуживанию международных рейсов в полном объеме», — вновь услышал корреспондент «Политики сегодня» знакомую фразу.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Толмачево, Новосибирск

С апреля в местном аэропорту передвижные рециркуляторы обеззараживают воздух. Дистанция, СИЗы, антисептик – все по правилам, отметили в пресс-службе. С марта организовано круглосуточное дежурство медработников, которые замеряют температуру у пассажиров.

Заботятся в Толмачево и о сотрудниках: персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также провели инструктаж о профилактике распространения новой инфекции.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

Здесь «Политике сегодня» не ответили на вопрос о готовности аэропорта к международному сообщению. Дело в том, что по поручению главы кабмина Михаила Мишустина для иностранных полетов будут доступны только хабы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Это решение также позволит нам ускорить возвращение граждан из-за рубежа», — отмечал премьер.

Российские аэропорты готовы к возобновлению международного сообщения

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Автор: Наталия Молчанова
#аэропорт #коронавирус

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