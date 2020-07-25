Правнучка адмирала Григоровича рассказала о его вкладе в российский флот

В Кронштадте тожественно открыли мемориал, посвященный военным руководителям Кронштадта-адмиралам российского флота. Правнучка Ивана Григоровича Наталья Московченко рассказала корреспонденту «Политики Сегодня» о подвигах знаменитого родственника.

В 1898 году Григоровича отправили во Францию на приемку строящегося броненосца «Цесаревич», который в 1903 году под его командованием ушел в Порт-Артур. Во время атаки миноносец японцев торпедировал российское судно, накренив его на 17 градусов, однако генерал-адъютант смог поднять корабль.

После этого Григоровича произвели в контр-адмиралы с назначением командиром порта Порт-Артур, рассказывает Московченко. В должности он пробыл всю осаду крепости.

«После Русско-японской войны, когда все было печально, он смог – в дальнейшем уже, когда стал последним, кстати, военно-морским министром Российской империи – смог поднять флот на должный уровень. Потому что уже к 1906 году флот наш скатился чуть ли не до седьмого места в мире. И вот они в короткий срок смогли благодаря удачной организованности построить очень много [кораблей]», — продолжила правнучка.

По ее словам, построенный при министре-адмирале флот участвовал в Великой Отечественной войне.

«То есть все его задумки, стремления были направлены на будущее, на укрепление мощи России. До 1909 года он был военным губернатором Кронштадта», — заключила собеседница.

Торжественное открытие мемориала адмиралам российского флота-губернаторам Кронштадта состоялось на территории парка «Патриот» Западного военного округа (ЗВО). На мраморных досках золотом высечена 41 фамилия. Проект назван «В потомках ваши имена». Внучка Григоровича Ольда Петрова перерезала ленту, открыв мемориал.

В мероприятии участвовали: губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов и полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан.