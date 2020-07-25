Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

В Кронштадте в парке «Патриот» 25 июля прошло торжественное открытие мемориала адмиралам Российского флота-губернаторам Кронштадта. На плитах — имена людей, которые внесли значительный вклад в развитие города-крепости и армады России. Корреспондент «Политики сегодня» побывала на событии.

Началась церемония открытия с освещения мощей адмирала Федора Ушакова. В 2001 году Русская православная церковь причислила командующего к лику святых. Праведный воин Феодор Ушаков ни разу не проиграл в сражениях.

После освещения приветственное слово взял замминистра обороны Андрей Картаполов:

«Сегодня очень знаменательное событие для Санкт-Петербурга, Кронштадта и для Военного морского флота Российской Федерации. Кронштадт – первая морская крепость на Балтике, созданная гением Петра Великого, и она всегда играла важнейшую роль в защите нашего государства. Мемориал, созданный в парке "Патриот", является опорой, которая позволит нам любить родину. Ведь знамя наших предков – великих людей, их грандиозных деяний, воинской славы, позволяет с уверенностью смотреть в будущее».

Генерал-полковник наградил почетными грамотами сотрудников Морского Никольского собора по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Андрей Картаполов отметил их вклад в построение мемориала.

В церемонии поучаствовал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник подчеркнул значимость мемориала не только для жителей Кронштадта, но и всех гостей города.

«Мы открываем памятник военному руководству Кронштадта. Людям, чьи имена прославили нашу Россию. Каждый из них внес вклад в развитие города и укрепление морской мощи страны. При их участии строились форты, гавани и причалы, создавалась инфраструктура Кронштадта».

Аллею адмиралов также открывали потомки одного из военачальников-губернаторов Кронштадта — внучка и правнучка Ивана Константиновича Григоровича. Старшая из них — Ольда Петрова — верит, что мемориал поможет воспитать в детях патриотизм и привить чувство долга перед Родиной.

«Эти замечательные фамилии, которые выгранены на плитах, должны всегда напоминать о том, что это люди творили чудеса в этом городе на протяжении разных веков. О них должны знать и маленькие, и большие. <…> Для меня Кронштадт — святое место. Я часто тут нахожусь, дедушка здесь трудился и работал».

В конце церемонии символично перерезали красную ленту и возложили цветы. На фоне играл военный оркестр и шел небольшой дождь.

Проект «В потомках наши имена» включает 49 имен адмиралов Российского флота. Мемориал создали при поддержке фонда президентских грантов и международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Памятник увековечит память великих людей, руководивших Кронштадтом. Планируется, что у мемориала будут проходить исторические и патриотические акции.