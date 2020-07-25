В Белоруссии назвали сроки запуска первого реактора БелАЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет запущен в промышленную эксплуатацию в первом квартале следующего года. Уже сегодня все готово для физического пуска, подтвердил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке перспективной атомной электростанции завершены на 98%, физический пуск реактора должен быть произведен уже в августе текущего года. Выйти на установленную мощность выработки электроэнергии объект сможет в первом квартале 2021 года, сообщает ТАСС.

Параллельно специалисты продолжают работать над интеграцией станции в национальную электрическую сеть. В рамках запуска БелАЭС проводится замена высоковольтных линий. В перспективе два энергоблока станции позволят Белоруссии существенно экономить на закупках газа, что благотворно скажется на энергетической безопасности страны.