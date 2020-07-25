Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

 Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске
Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

 Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

Дождь не помешал открытию аллеи адмиралов Российского флота в Кронштадте

 Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске
Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

Немецкие СМИ объяснили причину невозможности начать достройку СП-2 до конца сентября

 Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок

Осташко рассказал о хорошей базе РФ для создания аналогов западных медиа-площадок
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
14:45   25 Июля 2020
Экономика

Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Каждый украинский потребитель с 1 августа сможет сам выбирать поставщика газа, то есть правительство перестанет контролировать тарифы.

С началом отопительного сезона голубое топливо рискует подорожать примерно с 3 до 10 гривен за кубометр, отмечают местные СМИ и эксперты. Разные компании будут предлагать разные месячные и годовые тарифные планы. Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.

В июле оптовая стоимость природного газа для нужд населения и производителей тепла, которым "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки, уже возросла на 16 копеек — до 2,30 гривны за кубометр. Это на 7% больше по сравнению с июнем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #газ #цены на газ #тарифы на газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...