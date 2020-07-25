Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Каждый украинский потребитель с 1 августа сможет сам выбирать поставщика газа, то есть правительство перестанет контролировать тарифы.

С началом отопительного сезона голубое топливо рискует подорожать примерно с 3 до 10 гривен за кубометр, отмечают местные СМИ и эксперты. Разные компании будут предлагать разные месячные и годовые тарифные планы. Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.

В июле оптовая стоимость природного газа для нужд населения и производителей тепла, которым "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки, уже возросла на 16 копеек — до 2,30 гривны за кубометр. Это на 7% больше по сравнению с июнем.