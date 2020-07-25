Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Турецкие власти, разрешившие не проверять прибывающих в страну туристов на коронавирус, могут спровоцировать непоправимые последствия и новую вспышку эпидемии COVID-19. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.

В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин прокомментировал новость об открытии авиасообщения с Турцией. Собеседник агентства уверен, что Анкара заинтересована в поддержке гостиничного сектора.

По словам Зинина, турки заинтересованы в экономических интересах. Сейчас вовсю начался сезон, а спад вызванный коронавирусной пандемией, больно ударяет по внутренним хозяйственным объектам. Анкара пошла на либеральную форму привлечения туристов, отказавшись проверять их на COVID-19. В заключение он напомнил, что туристический сезон в условиях неутихающей пандемии несет большую угрозу.