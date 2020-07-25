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 Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса
Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

 Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
14:22   25 Июля 2020
Экономика

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Выделение региональным бюджетам средств из резервного фонда утвердило Правительство России по итогам заседания 24 июля.

В тексте постановления говорится, что Минфин распределит в 2020 году бюджетные ассигнования в качестве дотаций субъектам РФ. Эта поддержка направлена то, чтобы гарантировать сбалансированность их бюджетов в условиях падения налоговых и других доходов из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее напомнил, что власти страны предоставили различные формы помощи бизнесу, в том числе отсрочки по выплате кредитов, социальным взносам и налогам. Предприниматели начали получать льготные займы. Параллельно осуществляется адресная поддержка россиян, оставшихся без работы. Увеличен размер пособий по безработице, а также расширен круг лиц, которым полагаются такие выплаты.

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Автор: Ирина Большунова
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