Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Выделение региональным бюджетам средств из резервного фонда утвердило Правительство России по итогам заседания 24 июля.

В тексте постановления говорится, что Минфин распределит в 2020 году бюджетные ассигнования в качестве дотаций субъектам РФ. Эта поддержка направлена то, чтобы гарантировать сбалансированность их бюджетов в условиях падения налоговых и других доходов из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее напомнил, что власти страны предоставили различные формы помощи бизнесу, в том числе отсрочки по выплате кредитов, социальным взносам и налогам. Предприниматели начали получать льготные займы. Параллельно осуществляется адресная поддержка россиян, оставшихся без работы. Увеличен размер пособий по безработице, а также расширен круг лиц, которым полагаются такие выплаты.