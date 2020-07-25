Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Организаторов несанкционированных митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в региональной столице необходимо привлечь к ответственности, считает сенатор Владимир Джабаров.

Очередной несанкционированный митинг прошел в Хабаровске. При этом его участники проигнорировал запрет на массовые собрания из-за эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Ряд участников при этом игнорирует средства индивидуальной защиты. Люди выходят в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала, которого обвиняют в организации покушений и убийств в начале 2000-х годов.

Задержание и содержание Фургала под стражей находится в рамках российского законодательства. Понятно, что многим жителям Хабаровского края это не нравится. При этом идет нарушение закона — несанкционированные митинги, заметил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперта".

"На мой взгляд, если это будет продолжаться, рано или поздно должны быть приняты меры по недопущению таких акций, которые подрывают конституционный строй государства, общественный порядок и расшатывают ситуацию в целом по стране", — заметил Джабаров.

В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века массовые скопления людей привели к развалу СССР. Молодежь, которая сейчас выходит на протесты, не знает о последствиях тех митингов. Поэтому сейчас есть основания для наведения порядка, считает сенатор. Он также напомнил, что некоторые из участников акций выходят на улицы за деньги, которые им платят организаторы.