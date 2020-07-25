Российские магазины справились с последствиями пандемии коронавируса

Представители розничных торговых сетей смогли обеспечить работу магазинов в период пандемии коронавируса и сохранили свои позиции, несмотря на кризис. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Розничная торговля является одним из механизмов сдерживания инфляции, поэтому во время пандемии коронавируса торговых компаниям необходимо было сохранить свою активность. Продавцы оказались готовы к новым вызовам, наладили контакт с региональными властями и не допустили появления дефицита, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя АКОРТ Сергея Белякова.

Даже в случае проявления второй волны распространения коронавируса ассоциация не ждет повышенного ажиотажа на товары. Потребители поняли, что на рынке нет предпосылок для роста цен или снижения предложения продовольствия.