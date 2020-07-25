Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

 Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса
Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

 Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

 Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса
Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

 Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
14:19   25 Июля 2020
Экономика

Российские магазины справились с последствиями пандемии коронавируса

Российские магазины справились с последствиями пандемии коронавируса

Представители розничных торговых сетей смогли обеспечить работу магазинов в период пандемии коронавируса и сохранили свои позиции, несмотря на кризис. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Розничная торговля является одним из механизмов сдерживания инфляции, поэтому во время пандемии коронавируса торговых компаниям необходимо было сохранить свою активность. Продавцы оказались готовы к новым вызовам, наладили контакт с региональными властями и не допустили появления дефицита, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя АКОРТ Сергея Белякова.

Даже в случае проявления второй волны распространения коронавируса ассоциация не ждет повышенного ажиотажа на товары. Потребители поняли, что на рынке нет предпосылок для роста цен или снижения предложения продовольствия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #торговля #ритейл #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...