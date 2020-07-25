Россия ответила на озабоченность США испытаниями спутника

Экс-начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил, что Россия не считает испытание нового спутника-инспекторв развертыванием оружия в космосе.

Российские военные испытали новый образец в космическом пространстве, который проверил с близкого расстояния отечественный спутник с использованием специальной аппаратуры, сообщает Минобороны РФ.

Мероприятие обеспокоило США и Великобританию, в связи с чем генерал-майор в отставке Дворкин дал комментарий. Он отметил, что Россия не считает испытания спутника-инспектора развертыванием оружия на околоземной орбите. Соединенные Штаты предложили создать канал связи с Россией, чтобы избежать конфликтов в космосе. Такая линия поможет наладить оперативную коммуникацию, считают в Вашингтоне. Глава британской космической программы Харви Смит заявил, что испытания Россией спутников могут быть опасными.