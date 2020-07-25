Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

 Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса
Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

 Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

Джабаров считает необходимым принять меры по недопущению беспорядков в Хабаровске

 Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса
Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

 Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи

Регионы компенсируют выпадающие доходы за счет федеральной помощи
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
13:52   25 Июля 2020
Экономика

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Рынок съемного жилья в России полностью оправился от кризиса

Окончание периода самоизоляции и отмена коронавирусных ограничений в крупнейших городах России восстановили спрос на аренду квартир, констатирует сервис "Авито Недвижимость".

В марте многие арендаторы были вынуждены съехать из-за невозможности вносить оплату, некоторые из них переехали в загородные дома. Просмотры квартир были недоступны, соответственно, новые сделки практически не заключались. В целом, этот рынок обрушился на 50–70%, однако уже с апреля россияне вновь начали проявлять интерес к съемному жилью на долгосрочной основе, а к июлю данный показатель вырос на 16% в годовом выражении.

Эксперты предупреждают, что арендодатели не смогут долго удерживать цены на кризисном уровне, поэтому логично ожидать подорожания. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в Москве стоит в среднем 31 тысячу рублей в месяц, в Санкт-Петербурге и Сочи — 20 тысяч, а в Челябинске, Омске и Воронеже — 10 тысяч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#жилье #пандемия #рынок жилья #аренда жилья #съемные квартиры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...