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Действия Турции в отношении безопасности туристов могут привести к новой вспышке COVID-19

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Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
13:43   25 Июля 2020
Экономика

Аналитики Argus прогнозируют рост объема отгрузок российской нефти

Аналитики Argus прогнозируют рост объема отгрузок российской нефти

Российские энергетические компании в августе существенно увеличат объемы поставок нефти марки Urals в порты. Роста показателей ожидают эксперты ценового агентства Argus, изучившие ситуацию на мировом рынке нефтяных фьючерсов.

Отгрузки российской нефти в августе текущего года вырастут на 40% к относительно июля, считают эксперты. Об этом свидетельствуют торги и опубликованные поставщиками графики. Наибольшее увеличение отгрузки будет производиться через порт Приморска — в него ежесуточно будут отгружать 465 тысяч баррелей топлива, сообщает издание "Прайм".

Повышению активности отечественного производителя на энергетическом рынке способствует поэтапное восстановление спроса после пандемии коронавируса. В соответствии с правилами сделки ОПЕК+ Россия будет наращивать ежедневную добычу, однако существенная часть ресурсов будет уходить на национальный рынок.

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Автор: Василий Пименов
#россия #нефть #торговля #энергетика #urals

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