Аналитики Argus прогнозируют рост объема отгрузок российской нефти

Российские энергетические компании в августе существенно увеличат объемы поставок нефти марки Urals в порты. Роста показателей ожидают эксперты ценового агентства Argus, изучившие ситуацию на мировом рынке нефтяных фьючерсов.

Отгрузки российской нефти в августе текущего года вырастут на 40% к относительно июля, считают эксперты. Об этом свидетельствуют торги и опубликованные поставщиками графики. Наибольшее увеличение отгрузки будет производиться через порт Приморска — в него ежесуточно будут отгружать 465 тысяч баррелей топлива, сообщает издание "Прайм".

Повышению активности отечественного производителя на энергетическом рынке способствует поэтапное восстановление спроса после пандемии коронавируса. В соответствии с правилами сделки ОПЕК+ Россия будет наращивать ежедневную добычу, однако существенная часть ресурсов будет уходить на национальный рынок.