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Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
13:11   25 Июля 2020
Общество

Центр Чумакова завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

Центр Чумакова завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова завершил доклинические испытания препарата от COVID-19. Подробности рассказал гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Центр подал заявку на участие в тендере Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины, пишет ТАСС. Учреждение экспортирует различные вакцины в более чем 50 стран мира, отметил Айдар Ишмухаметов. Поставки вакцины против коронавируса, созданной в центре, будут возможны только после полного удовлетворения потребностей России.

В своей работе специалисты опирались на технологию, приближенную к производимой первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине. Она зарекомендовала себя как безопасный способ профилактики вирусных заболеваний. Клинические испытания препарата планируется завершить в январе 2021 года, отмечает канал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#вакцина #коронавирус #центр чумакова

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