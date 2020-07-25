Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова завершил доклинические испытания препарата от COVID-19. Подробности рассказал гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Центр подал заявку на участие в тендере Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины, пишет ТАСС. Учреждение экспортирует различные вакцины в более чем 50 стран мира, отметил Айдар Ишмухаметов. Поставки вакцины против коронавируса, созданной в центре, будут возможны только после полного удовлетворения потребностей России.

В своей работе специалисты опирались на технологию, приближенную к производимой первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине. Она зарекомендовала себя как безопасный способ профилактики вирусных заболеваний. Клинические испытания препарата планируется завершить в январе 2021 года, отмечает канал "360".