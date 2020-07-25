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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
13:01   25 Июля 2020
Экономика

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Курс доллара на минувшей неделе упал относительно шести других ведущих валют до значений сентября 2018 года, однако позициям рубля это не слишком помогло.

К закрытию торговой сессии Московской биржи накануне доллар подорожал по отношению к уровню четверга на 35 копеек — до 71,83 рубля. Эксперты, опрошенные изданием "Коммерсантъ", поясняют, что в предыдущие месяцы поддержку российской валюте оказывал приток капитала в ОФЗ, но по мере завершения цикла снижения ключевой ставки Центробанка интерес к операциям carry trade уменьшается.

Скорее всего, новые послабления в монетарной политике уже не вызовут позитивной реакции на локальном долговом рынке. Кроме того, играют свою роль сезонное увеличение спроса на валюту на фоне дивидендных выплат и постепенное восстановление импорта. Эти факторы продолжат оказывать давление на рубль вплоть до середины августа.

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Автор: Кристина Мокроусова
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