Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Курс доллара на минувшей неделе упал относительно шести других ведущих валют до значений сентября 2018 года, однако позициям рубля это не слишком помогло.

К закрытию торговой сессии Московской биржи накануне доллар подорожал по отношению к уровню четверга на 35 копеек — до 71,83 рубля. Эксперты, опрошенные изданием "Коммерсантъ", поясняют, что в предыдущие месяцы поддержку российской валюте оказывал приток капитала в ОФЗ, но по мере завершения цикла снижения ключевой ставки Центробанка интерес к операциям carry trade уменьшается.

Скорее всего, новые послабления в монетарной политике уже не вызовут позитивной реакции на локальном долговом рынке. Кроме того, играют свою роль сезонное увеличение спроса на валюту на фоне дивидендных выплат и постепенное восстановление импорта. Эти факторы продолжат оказывать давление на рубль вплоть до середины августа.