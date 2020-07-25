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Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

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16:31   25 Июля 2020
Весь мир

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Президент США Дональд Трамп раскритиковал запрет флага Конфедерации в попытке удержать свой основной электорат — южан. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделилась научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко.

Разговоры о запрете флага Конфедерации продолжаются со времен окончания Гражданской войны. После противостояния со стороны южных штатов осуждения рабовладельческого строя не последовало, говорит американист. Напротив — некоторые «расовые» законы ужесточили.

«До 1965 существовала расовая сегрегация. Афроамериканцы были серьезно ущемлены в правах. Так что это с одной стороны вопросы столетней давности, а с другой — 60-годов XX века. Флаг Конфедерации для многих остался одним из символов Юга США периода Гражданской войны», — объясняет эксперт.

Американист объяснила ярость Трампа из-за запрета флага конфедератов в Пентагоне

Для одних жителей Штатов флаг стал символом родины, а другим он напоминает о рабстве и угнетении. Для «неюжан» символ Конфедерации — это страшный и болезненный знак, как для россиян гитлеровская свастика. К тому же, внимание к теме расизма притянула и недавняя смерть афроамериканца Джорджа Флойда под коленом белого полицейского.

«Президенту США важно отстаивать интересы основного своего электората», — убеждена собеседник ПС.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где среди разрешенных отсутствовал флаг Конфедерации. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Трамп «пришел в негодование» из-за решения министра.

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

В связи с этим, Филиппенко допустила отставку Эспера, поскольку Трамп известен вспыльчивостью и болезненной реакцией на критику. Смена кадров в Белом доме происходит быстро — достаточно вспомнить увольнение главы предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов.

В то же время, глава США относится к Пентагону с уважением, напомнила американист. Ему, как президенту, важна поддержка военных.

«Посмотрим, как сбалансируются эти два момента: уважение военных и его неприятие критики», — заключила политолог.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #конфедерация #эспер

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