Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Украинские журналисты выяснили, что глава государства Владимир Зеленский за июнь заработал меньше своего пресс-секретаря Юлии Мендель.

Спикер украинского лидера за первый летний месяц получила 46 тысяч гривен, а должностной оклад гаранта составил всего 28 тысяч гривен. Эту информацию журналисты получили в Государственном управлении делами страны.

Replyua.net отмечает, что зарплата Мендель состоит из оклада в размере 21 750 гривен, надбавки за интенсивность труда в 8,7 тысячи гривен, а также в июне она получила 15 767 гривен в виде части премии и компенсации за командировки.

Из общей суммы спикер Зеленского выплатила 9 тысяч гривен налогов и сборов. В апреле и мае ее зарплата была на таком же уровне. На период карантина представителям органов украинской власти была ограничена зарплата в пределах 47,2 тыс. гривен.