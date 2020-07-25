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 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

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12:56   25 Июля 2020
Политика

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Украинские журналисты выяснили, что глава государства Владимир Зеленский за июнь заработал меньше своего пресс-секретаря Юлии Мендель.

Спикер украинского лидера за первый летний месяц получила 46 тысяч гривен, а должностной оклад гаранта составил всего 28 тысяч гривен. Эту информацию журналисты получили в Государственном управлении делами страны.

Replyua.net отмечает, что зарплата Мендель состоит из оклада в размере 21 750 гривен, надбавки за интенсивность труда в 8,7 тысячи гривен, а также в июне она получила 15 767 гривен в виде части премии и компенсации за командировки.

Из общей суммы спикер Зеленского выплатила 9 тысяч гривен налогов и сборов. В апреле и мае ее зарплата была на таком же уровне. На период карантина представителям органов украинской власти была ограничена зарплата в пределах 47,2 тыс. гривен.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #зарплата #зеленский

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